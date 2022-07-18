Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı - Son Dakika
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Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

18.07.2022 20:44
Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir vatandaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir vatandaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde tatilciler denizde gördükleri zargana balığını telefonları ile çekerek görüntüledi. Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü. Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi. Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı - Son Dakika
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