Sahilde gördüğü balığı kuyruğundan tutup yakaladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde sahile gelen zargana balığını bir vatandaşın eliyle yakalayıp öldürdüğü iddia edildi.

Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde tatilciler denizde gördükleri zargana balığını telefonları ile çekerek görüntüledi. Görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü. Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi. Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.