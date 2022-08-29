Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı - Son Dakika
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Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı

29.08.2022 12:22

Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı Sahilde güneşlenirken köpeğini almak isteyen adamla tartıştı, bacağından bıçaklandı Yaralanıp sedyeyle ambulansa götürülen adamın köpeği, sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı Antalya'da sahilde güneşlenirken,...

Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı

Sahilde güneşlenirken köpeğini almak isteyen adamla tartıştı, bacağından bıçaklandı

Yaralanıp sedyeyle ambulansa götürülen adamın köpeği, sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da sahilde güneşlenirken, köpeğini götürmek isteyen kimliği belirsiz kişiyle tartışan adam, bacağından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, köpek sedyeyle ambulansa götürülen sahibini bir an olsun bile yalnız bırakmadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahile köpeğiyle gelen Levent Tufan(45), denize girdikten sonra sahilde güneşlenmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin köpeğini götürmeye çalıştığını fark eden Tufan, yanına gidip müdahale etti. İkili arasında çıkan tartışmada, kimliği belirsiz kişi yanında bulunduruğu bıçakla Tufan'ı sol bacağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahile gelen sağlık ekipleri, Tufan'a ilk yardımı yaptıktan sonra sedyeye aldı.

Bir an olsun başından ayrılmadı

Saldırgana karşın köpeğini vermeyen Tufan, vatandaşların da yardımıyla sedyeyle ambulansa götürülmeye başlandı. Bu sırada sedyeyi takip eden Tufan'ın köpeği, sahibinin bir an olsun başından ayrılmadı. köpek ise, ambulansa kadar sedyeyi takip etti. Ambulansın olduğu noktaya kadar takip eden köpek, Tufan'ın yakını tarafından olay yerinden götürüldü.

Polis ekipleri, saldırgan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Yuvadan çıkan yavru carettaları vatandaşlar denizle buluşturdu Yuvadan çıkan yavru carettaları vatandaşlar denizle buluşturdu ENGELLİLER DENİZİN TADINI ENGELSİZ PLAJ 'DA ÇIKARTIYOR ENGELLİLER DENİZİN TADINI ENGELSİZ PLAJ 'DA ÇIKARTIYOR
Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde güneşlenirken bıçaklandı, köpeği bir an olsun yanından ayrılmadı - Son Dakika
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