Son Dakika Haberleri: Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu
Son Dakika Güncel Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

1 saat önce

Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bulunan başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü yeşil kaplumbağası sahile gömüldü Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik: "Böyle münferit...

Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bulunan başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü yeşil kaplumbağası sahile gömüldü

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik:

"Böyle münferit olaylar canımızı sıkıyor"

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, başından darbe almış ve arka ayağı iple bağlı ölü chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) bulundu.

Samandağ sahilinde gezen bir vatandaş, arka ayağından iple bağlanmış ve başına darbe almış ölü yeşil kaplumbağa buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Yeşil kaplumbağa ne yazık ki darbe ile öldürülmüş, ayağından bağlanmış. Bilinçsiz balık avcıları bazen ağlarına takılıyor diye ya da balıklarımızı tüketiyor diye maalesef darbeyle öldürüyorlar kaplumbağaları. Ama çoğunlukla da işte şurada zor durumda bir kaplumbağa varmış. Orada biraz yaralı gibi bir kaplumbağa var diyen çok balıkçıya da rastladım. Ne yazık ki üzüntü verici bir durum Türkiye'de hayvanlara yönelik böyle münferit olaylar canımızı sıkıyor. Daha çok sık çalışmamız gerektiğine inanıyoruz bu konuda" dedi.

Ölü deniz kaplumbağası, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü.

Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:51:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahilde kafasından darbe almış ve ayağı bağlanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]