Son Dakika Haberleri: Sahilde Kar Şenliği...toroslar'dan Kamyonlarla Kar Taşıdılar

Sahilde Kar Şenliği...toroslar'dan Kamyonlarla Kar Taşıdılar

37 dakika önce

Sahilde kar şenliği...Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar Çocuklar bu yıl ilki düzenlenen kar şenliğinde gönüllerince eğlendi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde kar şenliği düzenlendi.

Sahilde kar şenliği... Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar
Çocuklar bu yıl ilki düzenlenen kar şenliğinde gönüllerince eğlendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde kar şenliği düzenlendi. Toroslar'dan kamyonlarla taşınan tonlarca karla ilçe sahilindeki parkta karlı bir dağ platformu oluşturuldu. Etkinliğe aileler çocuklarıyla birlikte akın etti.
Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl ilki düzenlenen kar şenliği ilçe sahilinde yapıldı. Etkinlikte Toroslar'dan kamyonlarla taşınan tonlarca kar ile adeta karlı bir dağ kesiti oluşturuldu. Etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi. Sahilde karla oynama şansı bulan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kartopu oynayıp karda kayan çocuklardan bazıları da kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe katılan çocuklar kar eğlencesini sahilde yaşadıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.
Bazı çocuklar ise kar topu savaşı yaptıklarını, karda kaydıklarını ve kardan adamlarla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara ilçe belediyesi tarafından ekmek arası sucuk ikramı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Mersin, Erdemli, Toroslar, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:51:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahilde Kar Şenliği...toroslar'dan Kamyonlarla Kar Taşıdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]