SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'da deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde elbiseleri bulunan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin, baş kısmında darbe olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy plajında meydana geldi. Sahilde gezinen vatandaşlar kayalıklar üzerinde bir ceset gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri, cesedin bulunduğu kayalıklarda inceleme başlattı. Üzerinde elbiseleri bulunan cesedin yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Baş bölgesinde darbeye bağlı izler bulunduğu belirtilen kişinin, kayalık alandan düşme sonucu boğulmaya bağlı yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.