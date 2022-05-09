SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

09.05.2022 16:55

ANTALYA'da deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'da deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde elbiseleri bulunan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin, baş kısmında darbe olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy plajında meydana geldi. Sahilde gezinen vatandaşlar kayalıklar üzerinde bir ceset gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri, cesedin bulunduğu kayalıklarda inceleme başlattı. Üzerinde elbiseleri bulunan cesedin yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Baş bölgesinde darbeye bağlı izler bulunduğu belirtilen kişinin, kayalık alandan düşme sonucu boğulmaya bağlı yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu Antalya'da deniz kenarındaki kayalık alanda ceset bulundu

Muratpaşa, Örnekköy, Polis, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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