Sahilde kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Sahilde kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

7 saat önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahilde kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri Mustafa Gedikli, "Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik, köpeği kurtardık" dedi.

Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, sahil kenarında kayalıklara sıkışan köpek olduğunu görenler, belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kayaları yerinden hareket ettirerek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeği kurtaran ekipten tfaiye eri Mustafa Gedikli, "Sadece insanların değil tüm canlıların yardımına koşmak için varız. Sokakta yaşayan hayvanlarımız Allah'ın sessiz kulları. Bizlere ihtiyaçları oluyor. Burada da onunla karşılaştık. Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik. Daha sonra kayayı hep birlikte kaldırmaya çalıştık ve köpeği oradan kurtardık" diye konuştu.


Akçaabat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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