Son Dakika Haberleri: Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı
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Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

1 saat önce

SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı.

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı, System.String[]
SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Demirkan, Sahil Güvenlik ekiplerince botla kurtarıldı. 
Olay, saat 18.00 sıralarında, Adaburnu mevkisinde meydana geldi. Sahil kenarındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten kayalık alana düşüp, yaralandı. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdakiler, durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, botla kayalıklara gelip, Demirkan'ı aldı. Karakum İskelesi'ne getirilen yaralı Demirkan, durada yapılan ilk müdahalesinin ardından  Sinop Atatürk Devlet Hasranesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Umut Barkan Demirkan, "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi. 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:50 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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