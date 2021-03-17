DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

DÜZCE Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
17.03.2021 15:38
Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit(74) için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.
Denizde kaybolduğu düşünülen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan Ahmet Yiğit(74) için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde kaybolan Ahmet Yiğit'i bulmak için çalışma başlatıldı.Yaşlı adama ait eşyalar sahilde bulunurken, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasında ise denize doğru gittiği görüldü. Denize girdiği düşünülen Ahmet Yiğit'i bulmak için denizde arama çalışmaları başlatıldı. Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgıçlarla birlikte deniz ve sahil bölgesinde yaşlı adamı arıyor.
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