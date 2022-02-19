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Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu - Son Dakika

Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu

19.02.2022 14:07

Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu Antalya'nın Alanya İlçesi, Keykubat Plajı'na vuran deniz anaları görenleri korkuttu.

Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi, Keykubat Plajı'na vuran deniz anaları görenleri korkuttu. Bir vatandaş görüntü çeken gazetecilere, "İlk kez görüyorum. Dokunsam zarar verir mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Alanya'da dün gece geç saatlerde başlayan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Keykubat Plajı'na vuran ve ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarını gören vatandaşlar deniz analarına yaklaşmaktan çekinirken sahile vuran deniz anaları yine dalgaların etkisi ile açık denizlere doğru sürüklendi. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.

Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu
Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu
Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu

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Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu Alanya'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı Alanya'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahilde korkutan manzara.... Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu - Son Dakika


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