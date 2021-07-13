Son dakika haberleri! SAHİLDE KUMA ATEŞ ETTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayı kuma doğru çevirip, ateş etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş eden şüpheli ve yanındaki 2 kişi, otomobille sahilden ayrıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaş, sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirip, tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken, çevredekiler de panik yaşadı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Sahilde magandalar" diyerek tepki gösterdi.

Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.