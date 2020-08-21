Sahilde 'röntgenci' iddiasıyla dayak - Son Dakika

Sahilde 'röntgenci' iddiasıyla dayak Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerinden içini röntgenlediği iddia edilen şüpheli bir kişi, çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Vatandaşlar, şüpheliyi olay yerine çağrılan polise teslim etti. Olay, sabah erken saatlerde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kendisi darp edenlere karşın böyle bir şey yapmadığını ve düşen anahtarlarını almaya çalıştığını iddia eden şüpheli, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından polis merkezine götürüldü.

İsmi açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.