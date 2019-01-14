Sahilde Sadece Ayak İzlerimiz Kalsın"

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denizcilik öğrencilerinin, çöp toplarken kaydedip sosyal medyada "sahilde sadece ayak izlerimiz kalsın" sloganıyla paylaştıkları video ve fotoğrafları tıklanma rekorları kırdı.

OSMAN AKÇA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde denizcilik öğrencilerinin, çöp toplarken kaydedip sosyal medyada "sahilde sadece ayak izlerimiz kalsın" sloganıyla paylaştıkları video ve fotoğrafları tıklanma rekorları kırdı.



Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümünde öğrenim gören öğrencilere, çevre ve deniz temizliği konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kıyılara bırakılan çöpleri toplama ödevi verildi.



Liseliler, deniz, göl ve nehir kıyılarından topladıkları çöpleri torbalara doldurdu. Çöp dolu torbalar daha sonra katı atık ayrıştırma tesisine gönderilmek üzere belediye işçilerine teslim edildi.



Çevre kirliliğine dikkati çekmeyi amaçlayan öğrenciler, çöp toplarken kaydettikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından, "sahilde sadece ayak izlerimiz kalsın" sloganıyla paylaştı.



Öğrenciler, paylaşımlarının kısa sürede yayılması ve binlerce beğeni almasıyla hem hedeflerine ulaşmış hem de ödevlerini başarıyla tamamlamış oldu.



Okulun sosyal sorumluluk projesiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Denizcilik Bölümü öğretmenlerinden Emre Karakaş, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakabilmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Bu düşünceyle hayata geçirdikleri projenin öğrencilere çok faydalı olduğunu anlatan Karakaş, "Umarım bu projeyle çevremizdeki insanlara örnek olmuşuzdur. Öğrencilerimizde de bu bilinci oluşturduğumuzu düşünüyorum." dedi.





Karakaş, proje kapsamında deniz kirliliğine dikkati çeken çalışmalar da yaptıklarını belirterek, "Atılan her bir çöp hayvanlara, doğaya, suya, her şeye zarar veriyor. Bu bilinci herkese aşılarsak daha temiz bir dünyada yaşayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.



Yerleşik yabancılar destek verdi





Okulun projesine ve öğrencilerin özverisine en büyük desteği verenler arasında bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların bulunması da dikkati çekti.



Dalyan Mahallesi'nde yaşayan İngiliz uyruklu Mark Henshaw, Dalyan Kanalı kıyısında dört öğrencinin çevre temizliği yaptığı anı fotoğrafladı.



Henshaw'in, "Emre, Berkay, Diren ve Özer, kocaman teşekkür ederim. Bugün yürüyüşe çıkan bu genç Türkleri dalgakıran içinde ve çevresinde çöp toplarken buldum. Umut var henüz. İnancını koru." notuyla sosyal medyada paylaştı.



Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına, yerleşik yabancılarca "Gençlerin bunu yaptığını görmek harika", "Fantastik", "Teşekkürler çocuklar", "Gelecek için umut var", "Aferin", "Bu gençler temiz bir çevrenin önemini anlıyor", "Teşekkürler Emre, Berkay, Diren ve Özer, iyi ki varsınız." diye yorumlar yapıldı.





Öğrenciler de bir parçası oldukları projenin amacına ulaştığını düşündüklerini ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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