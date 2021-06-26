BALIKESİR SAHİLDE SAĞANAĞA YAKALANINCA EŞYALARINI HIZLICA TOPLAYIP GİTTİLER - Son Dakika

BALIKESİR'in turistik ilçesi Edremit'te, hava güneşliyken, denize girmek için sahile gelenler, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp, ayrıldı. Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti. Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı. Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı.

Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.