Sahilde Temizlik Çalışması
8 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağışlı havanın ardından denizdeki atıklar dalgalarla plaja vurdu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde etkili olan yağışlı havanın ardından denizdeki atıklar dalgalarla plaja vurdu. Alanya Belediyesi
ekipleri güneşli havayı fırsat bilerek sahile inen vatandaşların ihbarı üzerine plajlarda temizlik çalışması başlattı.
Alanya Milli Egemenlik Plajı'nda başlatılan temizlik çalışmaları, Damlataş ve Galip Dere plajlarıyla sürecek.
Temizlik çalışmalarında önceliğin, 22 Aralık
'ta ilçede yapılaması planlanan 2019 Türkiye
Dalga Sörfü Yarışı'nın dalganın organizasyon yapmaya elverişli olabilecek noktalarında yoğunlaştığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:21 Kaynak: AA
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