Sahilde uygunsuz görüntülenen gençlerle ilgili Giresun Valiliği'nden açıklama: 2 polis görevden alındı

Giresun'daki bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntülerin büyük tepki çekmesin ardından Giresun Valiliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Giresun Valiliği, paylaşımında "13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır.

2 POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.