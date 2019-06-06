Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli kamuflaj
1 saat önce
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kişi plajda ölü olarak bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili
'nde bir kişi plajda ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Akdeniz
Bulvarı üzerindeki 29 numaralı plajda meydana geldi. Sabah
görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi. Sağlık ekipleri 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk
'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin görünmemesi ve güneşe maruz kalmaması için etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı. Cesede rağmen tatilcilerin güneşlenmeye ve denize girmeye devam ettikleri görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Kenan Öztürk'ün yakında karavanda kaldığı ve yaklaşık 20 gündür denize gelip gittiği öğrenildi. - ANTALYA
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