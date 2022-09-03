Sahilde yağmura yakalanan vatandaşlar
Yağmurda taşan kanalizasyon
İSTANBUL - Kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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