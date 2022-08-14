Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
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Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

14.08.2022 22:19

Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kameradaKOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı.

Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta sahili karıştırdı. Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü.

YORUMLAR
500
Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, o anlar kamerada Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Kocaeli, Kandıra, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
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