Sahildeki çalgılı eğlence karakolda bitti - Son Dakika

Sahildeki çalgılı eğlence karakolda bitti

Sahildeki çalgılı eğlence karakolda bitti Korana virüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde korona virüs yokmuşcasına yapılan davullu zurnalı sokak eğlencesi karakolda bitti.

Sahildeki çalgılı eğlence karakolda bitti

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Korana virüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde korona virüs yokmuşcasına yapılan davullu zurnalı sokak eğlencesi karakolda bitti. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Son bir aydır korona virüs pozitif vaka sayısındaki artış ile başı çeken Bursa'da kendini bilmez kişilerin toplu halde düzenledikleri eğlenceler "bu kadarına da pes" dedirtiyor. Son olarak Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde korona virüs yok gibi yapılan davullu zurnalı sokak eğlencesi akıl tutulmasının boyutunu gözler önüne serdi. Kalabalığı fırsat bilen çalgıcılar, korona virüs mücadelesini yok sayarak ensturmanlarını çalmış, bölgedeki vatandaşlar da oynayarak çalgıcılara eşlik etmişti. Görüntülenen eğlence sonrasında harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen kişilerin kimliklerini tespit etti.

Aynı aileden olan M.D., S.D., Ç.D., B.D., S.D., B.D., gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Emniyete getirilen kişilerin ellerindeki enstrümanlar da dikkat çekti.

(HT-AÇ-İHS)

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahildeki çalgılı eğlence karakolda bitti - Son Dakika
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