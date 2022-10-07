Son dakika haberi | Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler

07.10.2022 10:35

Son dakika haberlerine göre Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan çöp konteyneri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan çöp konteyneri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir çöp konteyneri kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verildi. konteynerin alev alev yandığını gören Darıca Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler - Son Dakika

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