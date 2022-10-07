Yangın, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir çöp konteyneri kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verildi. konteynerin alev alev yandığını gören Darıca Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler - Son Dakika

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