Sahildeki deniz kaplumbağası yuvalarının üzerinden traktörle geçtiler - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sahildeki deniz kaplumbağası yuvalarını korumak için ağaçtan yapılan korunakların tahrip edildiği, vatandaşların yuvalardaki ağaç ve tahtaları, sahilde kuma batan araçlarını çıkarmak için kullandığı belirlendi. Sahilde ATV ve traktörle gezen bazı kişilerin, yuvaları tahrip ettiği belirlendi.

Manavgat'ın Titreyengöl, Boğaz ve Ulualan bölgesinde sahilde işaret ve tabelalarla koruma altına alınan deniz kaplumbağası üreme alanları, bazı kişiler tarafından tahrip edildi. Manavgat Belediyesi, TİSOYAB ve bazı oteller tarafından deniz kaplumbağası yuvalarını korumak amacıyla tahtadan yapılan tabelalar söküldü. Vatandaşların deniz kaplumbağası yuvalarından söktükleri tahtaları, sahilde kuma saplanan araçlarını çıkarmak için kullandıkları belirlendi. Tahtaların alınmasının ardından işaretlerin kaybolması nedeniyle sahile, cip ve ATV gibi arazi araçlarıyla giren bilinçsiz vatandaşların da yuvalara zarar verdiği ve pek çok yumurtanın kırıldığı tespit edildi.

TRAKTÖR VE ATV İLE DOLAŞANLAR KAYDEDİLDİ

Yaşanan tahribat, bazı vatandaşlar tarafından dün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir vatandaşın Ulualan'da sahilde traktörle dolaştığı görülürken, Boğaz mevkisinde ise tahrip edilen deniz kaplumbağası yuvaları arasında 'ATV' denilen motorlu araçlarla dolaşanlar yer aldı. Cep telefonuyla kayıt yapan bir vatandaş, sabah bütün yuvaların işaretli ve koruma altında olduğunu, akşam geldiklerinde ise hemen hemen hepsinin tahtalarının söküldüğünü anlatarak, "Bu, caretta yuvalarındaki tahtaları kuma batan araçlarını çıkarmak için alıyorlar" dedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen , Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcılar Birliği (TİSOYAB) Başkanı Hüseyin Aydoğan ve doğaseverler duruma tepki gösterdi.

SAHİLE HENDEKLİ KORUMA

Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine belediye ekipleri, deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Boğaz mevkisindeki sahilde bu sabah hendek kazıp, bariyerler yerleştirerek sahili motorlu araç giriş ve çıkışlarına kapattı. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve doğaseverler uzunca bir süre ve gece boyunca da alana araçların girmemesi için nöbet tuttu.

'YUVAMA DOKUNMA'

Başkan Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından 'Carettaları yaşatalım' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Manavgat Belediyesi olarak Boğaz mevkisinde caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanları olan 16 noktada güvenlik tedbirlerimizi büyük bir titizlik içerisinde almamıza rağmen, bazı vatandaşlarımızın bilinçli ya da bilinçsiz olarak araçlarıyla girerek yuvalara zarar verdiklerini üzülerek görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan belediyemizin şeritler ve tabelalarla işaretlediği caretta üreme alanlarındaki uyarılara dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi. Sözen 'yuvama dokunma' hashtag'iyle paylaştığı ikinci mesajında ise "Boğaz mevkimizdeki caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanlarını korumak amacıyla hendek kazdırarak araç trafiğine kapattık. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'BUNLARA DUR DİYEMİYORUZ'

TİSOYAB Başkanı Hüseyin Aydoğan da sahildeki yumurtaları tahrip edenlere tepki göstererek, "Bunları nefretle kınıyorum. Ağır konuşacağım. Bunlar çevre düşmanı ve kendini bilmez yaratıklar. Çoğu, yüzde 90'ı insana benzemeyen tipler. Kendi vücuduna acımayan başka varlığa, başka canlıya acır mı? Kimse kusura bakmasın. Bundan dolayı tehdit de göreceğiz. Hakikaten bunlar, temizlediğimiz sahili, koruduğumuz caretta carettaları üstünden geçmişler. Bunlara bir çevreci olarak, bölgenin adamı olarak, bir otelci olarak 'dur' diyemiyoruz. Katil gibi tipler. Yetkimiz de yok. Biz onun izlerini görüyoruz. Bunları yetkililer görmüyor mu? Bununla ilgili kişiler görmüyor mu?" dedi.