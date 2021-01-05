Sahildeki palmiyeler budanıyor - Son Dakika

Sahildeki palmiyeler budanıyor

05.01.2021 11:46
Sahildeki palmiyeler budanıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, Kültür Park içerisinde yoğun olarak bulunan Mersin'in gözdesi palmiyelerin budandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, Kültür Park içerisinde yoğun olarak bulunan Mersin'in gözdesi palmiyelerin budandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, palmiyelerin sağlığı açısından son derece önemli olan budama işlemleri, aksatılmadan yerine getiriliyor. Mersin'in sahildeki görsel şölenine eşlik eden palmiyeleri ekipler sonbahar ve kış aylarında buduyor. Hilton'dan Babil Kavşağına kadar olan bölgede çalışma yürüten budama ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan refüjlerdeki palmiyelerin de budama çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler kovalı vinç üzerine çıkarak budamayı gerçekleştiriyor. Budama sırasında meydana gelen kalıntılar ise ekipler tarafından temizleniyor. Mersin'in simgelerinden 100 yaşına kadar yaşayabilen ve boyu 30 metreye kadar uzanan palmiyelere özenle bakılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının çalışmasıyla Kültür Park sınırları içinde yer alan bölgedeki koşu yolu zemini yapılan çalışmayla daha sağlıklı hale getiriliyor. Ekipler, Kültür Park sınırları içerisindeki 7 kilometrelik koşu yolunda daha yumuşak bir zemin oluşturmak için zemini kiremit irmiği ile kaplıyor. Sakatlık riskini azaltan zemin sayesinde Mersinlilerin gönül rahatlığıyla spor yapabilmesi amaçlanıyor. - MERSİN

Sahildeki palmiyeler budanıyor
Sahildeki palmiyeler budanıyor
Sahildeki palmiyeler budanıyor
Sahildeki palmiyeler budanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sonbahar, Mersin, Babil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahildeki palmiyeler budanıyor - Son Dakika


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