Son Dakika Haberleri: Sahildekileri İzleyerek Yürürken, Timsahla Burun Buruna Geldi

Sahildekileri İzleyerek Yürürken, Timsahla Burun Buruna Geldi

1 saat önce

Kolombiya'da sahilde arkadaşları ile yürüyüş yapan bir adam, denizden çıkmaya çalışan bir çifti izlerken, çalıların arasından denize inen timsahla burun buruna geldi.

Sahildekileri İzleyerek Yürürken, Timsahla Burun Buruna Geldi, System.String[]
Kolombiya'da sahilde arkadaşları ile yürüyüş yapan bir adam, denizden çıkmaya çalışan bir çifti izlerken, çalıların arasından denize inen timsahla burun buruna geldi. Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda yaşanan olayda, timsahı son anda fark ederek hızla kaçan adamın ve çevredekilerin yaşadığı korku amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yetkililer, plaj sakinlerine parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının olumlu bir işaret olduğunu söyledi. Milli Park Direktörü Luz Elvira Angarita, bölgede timsah görmenin normal olduğunu belirtti ve Bu habitatların yalnızca insanların zevk alması için değil, aynı zamanda vahşi hayvan türlerinin korunması için olduğunu hatırlamak önemlidir dedi. Olayın ardından plajdakiler tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 Kaynak: DHA

Kolombiya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Otele Baskın Anları Kamerada Adres Değişikliği İçin Son 2 Gün Kaldığını Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu

Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:31:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahildekileri İzleyerek Yürürken, Timsahla Burun Buruna Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]