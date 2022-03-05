Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi

05.03.2022 14:52
Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde kontrolsüzce kum alınması sebebi ile dalgalar, sahildeki vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde kontrolsüzce kum alınması sebebi ile dalgalar, sahildeki vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek kum alınmasını durdurarak firma hakkında tutanak tuttu.

Kastamonu'nun Cide ilçesi sahil bölgesinde bulunan Kumluca ve Kalafat mevkiinde bulunan derenin deniz kıyısında kum alınması sonrasında dalgalar sahil bölgesi için tehlike oluşturmaya başladı. Yaklaşık 600 kamyon dolu su kumun alındığı iddia edilen sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü izni ile bölgede çalışma yapan firmanın kontrolsüzce kum aldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemi ile sahil bölgesinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen çalışma sahasını aştıkları ve koordinat dışına çıktıkları belirlenen şahıslar hakkında tutanak tutuldu. Vatandaşlar ise sahilde alınan kumların bölge için tehlike oluşturduğunu söyleyerek, uygulamanın durdurulmasını istedi.

"5 günde sahilimizden 600 kamyon civarında kum çekildi"

Bölgede ikamet eden Mustafa Bar, "Bu yıl dere ağzı genişletme çalışması adı altında yaklaşık 5 gündür buradan kum çekiliyor. Bazı bizlere açıklamalar yapıldı ama tatmin edici değil. Köy halkı olarak burada çok büyük mağduriyetimiz var. Kum seviyesi düştüğü için denizde dalga oluştuğu zaman karayoluna kadar çıkabiliyor. Burada yolu kopartıyor zarar veriyor. Köyümüzün mezarlığı denize de çok yakın. Atalarımızın, dedelerimizin mezarları, denizde dalga oluştuğu zaman kemikler gün yüzüne çıkıyor. Bu konuda ıstırap duyuyoruz. Buradan kumlar alındığı için denizden dalga vurduğu zaman 500-600 metreye kadar dalgalar gidebiliyor. Öncesinde de burada set vardı, kum seviyesi de denizden iki metre yüksekteydi. Denizdeki dalgalar, bu kumu aşamıyordu, dereye gelemiyordu ama şu anda dere ile denizin seviyesi sıfırlandı. Burada inanılmaz bir kum kaybı var. Biz, denizden bir kova kum alsak devletimiz bize siz hırsızlık yaptınız diyor. Bu hazinedir, bu mirastır diyor. Bizim bunu korumamız lazım, çocuklarımıza bırakmamız lazım. Ama bizlere verilen nasihatler burada devletimiz tarafından izin verdikleri firmalarca talan ediliyor" dedi. - KASTAMONU

Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi
Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi
Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kastamonu, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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