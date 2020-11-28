ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor

28.11.2020 11:05

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinin bir odasını atölyeye çeviren Nerdin Kamit, sahilden topladığı taşlara resim çizerek onları hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinin bir odasını atölyeye çeviren Nerdin Kamit, sahilden topladığı taşlara resim çizerek onları hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Emekli olduktan sonra kendisine bir uğraş edinen evli ve iki çocuk annesi 62 yaşındaki Kamit, bir yıl önce sahildeki gencin çalışmasından etkilenerek taşlara resim çizmeye karar verdi.

Belirli günlerde sahile giderek özellikle ince taş toplayan Kamit, evindeki atölyesinde hiçbir eğitim almadan çeşitli figürler resmetmeye başladı.

Kamit'in taş üzerine çizdiği Yeşilçam sinema yıldızları ile yerli ve yabancı sanatçılar, çizgi film karakterleri, futbol takımı armaları ve manzaradan oluşan resimleri, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Taş eserlerini satmaya kıyamayan Kamit, sergi açmayı hedefliyor.

"Taşın şekli bana ilham veriyor"

Nerdin Kamit, AA muhabirine, emekli olduktan sonra uğraş aradığını, bir yıl önce çalışmalara başladığını anlattı.

Taşları, doğayla bütünleştiği için çok sevdiğini dile getiren Kamit, "O taşların üzerinden ne dalgalar ne sular geçti ki taşlar inceldi. Yaptığım işten keyif alıyorum. Mesela bir taş görüyorum, taşın tarihi, biçimi önemli. Topladığım taşların şekline ve biçimine göre resim yapmam lazım." diye konuştu.

Emek verilen her şeyin değerli olduğunu vurgulayan Kamit, taşları kıymetli hale getirmek için binbir emek verdiğini ifade etti.

Her bir taşın kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Kamit, şunları kaydetti:

"Sen üstüne basar geçersin, senin için bir önemi yok ama ben gördüğümü değerlendirmek istiyorum. Hem resmi hem de taşı seveceğim. Topladığım her taşı değerlendiriyorum. Kovid-19 sürecinde evde geçirdiğim zamanda yüzlerce taş boyama yaptım. Taşın şekli bana ilham veriyor, taş ne kadar ince olursa resmi de o kadar güzel olur."

Kamit, bugüne kadar 116 çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor
ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor
ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor
ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor

Zonguldak, Çaycuma, Emekli, Resim, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor - Son Dakika


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