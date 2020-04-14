Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Son Dakika

Antalya'da dünyaca ünlü sahil korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanınca sahile gidemeyen kadınlar evlerinin çatısında güneşlendi.



Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıktığı Antalya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne girişler yasaklandı. Sahile gidemeyen kadınlarsa, güneşlenme keyfine ilginç bir çözüm buldu. Mayolarını giyip evlerinin çatısına çıkan 3 kadın, plaj havlularını yere serdi ve dakikalarca güneşlendi. Bu anları fark eden çevredekiler, ilginç görüntüyü cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. - ANTALYA