Sahile gidemeyen kadınlar, çatıda güneşlendi - Son Dakika

Sahile gidemeyen kadınlar, çatıda güneşlendi

Korona virüsten dolayı yasaklanan dünyaca ünlü sahile gidemeyen kadınlar, evlerinin çatısında mayolarıyla güneşlendi

ANTALYA - Antalya'da dünyaca ünlü sahil korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanınca, sıcak havadan bunalıp sahile gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına mayolarıyla çıkıp güneşlendi. Havlularını çatıya serip güneşlenen kadınların görüntüleri, sosyal medyada olay oldu.

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıktığı Antalya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne girişler yasaklandı. Sahile gidemeyen kadınlarsa, güneşlenme keyfine ilginç bir çözüm buldu. Mayolarını giyip evlerinin çatısına çıkan 3 kadın, plaj havlularını yere serdi ve dakikalarca güneşlendi. Bu anları fark eden çevredekiler, ilginç görüntüyü cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.