Son Dakika Haberleri: Sahile Gidenler Şaşkına Döndü

Sahile Gidenler Şaşkına Döndü

1 saat önce

'Mavi Bayraklı' plajlarıyla bilinen dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te, denizin rengi kahverengine döndü.

Sahile Gidenler Şaşkına Döndü, System.String[]
'Mavi Bayraklı' plajlarıyla bilinen dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te, denizin rengi kahverengine döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler, şaşkına döndü. Marmaris'te denizin rengi kahverengine döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler, şaşkına döndü. Marmaris'te yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Nisan ayının başlamasından bugüne kadar, ilçede metrekareye ortalama yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Yağışlarla birlikte derelerde taşınan çamurlu suyun denize dökülmesiyle, dünyaca ünlü 'Mavi Bayraklı' Marmaris Körfezi kahverengine döndü. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
Bayraklı, Marmaris, Güncel
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