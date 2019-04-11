Son Dakika Haberleri: Sahile Gidenler Şaşkına Döndü...dünyaca Ünlü Marmaris Körfezi'nin Rengi Kahverengiye Büründü

Sahile Gidenler Şaşkına Döndü...dünyaca Ünlü Marmaris Körfezi'nin Rengi Kahverengiye Büründü

1 saat önce

Sahile gidenler şaşkına döndü.

Sahile gidenler şaşkına döndü...Dünyaca ünlü Marmaris Körfezi'nin rengi kahverengiye büründü

MUĞLA - 'Mavi Bayraklı' plajlarıyla bilinen dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te, denizin rengi kahverengine döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler şaşkına döndü.
Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler şaşkına döndü. Marmaris'te yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Nisan ayının başlamasından bugüne kadar, ilçede metrekareye ortalama yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Yağışlarla birlikte derelerde taşınan çamurlu suyun denize dökülmesiyle dünyaca ünlü 'Mavi Bayraklı' Marmaris Körfezi kahverengiye döndü. Yağışların devam etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
Bayraklı, Marmaris, Güncel
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