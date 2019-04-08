Son Dakika Haberleri: Sahile İzinsiz Yapılan Taş Duvar Belediye Tarafından Yıkıldı

Sahile İzinsiz Yapılan Taş Duvar Belediye Tarafından Yıkıldı

24 dakika önce

BODRUM'da, sahile bir otel işletmesi tarafından yatırılan taş duvar belediye ekipleri tarafından kepçeyle yıkıldı.

Sahile İzinsiz Yapılan Taş Duvar Belediye Tarafından Yıkıldı, System.String[]
BODRUM'da, sahile bir otel işletmesi tarafından yatırılan taş duvar belediye ekipleri tarafından kepçeyle yıkıldı.

Turgutreis Mahallesi Zeyyat Mandalinci Caddesi kenarında, sahil kesimine bir otel tarafından izinsiz taş duvar örüldü. Mahalle sakinleri, sahile yapılan bu duvara tepki gösterip, durumu dün Turgutreis Zabıta Noktası'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, duvarın izinsiz olarak yapıldığını tespit etti. Zabıta ekipleri, bunun üzerine çalışmaları durdurup, tutanak tuttu. Bu sabah kepçelerle tekrar sahile giden belediye ekipleri, duvarı kepçe yardımıyla yıktı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda kaçak yapılara izin verilmeyeceğini, bunun için 1 Nisan tarihini milat kabul ettiklerini söylemişti.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:29 Kaynak: DHA

Turgutreis Mahallesi, Zabıta, Bodrum, Güncel
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