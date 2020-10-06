Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize giren Rus turistler, 2 yunusun dolaştığını fark etti. Bir süre denize dalıp çıkan yunusların yakınındaki turistler de onlara eşlik etti. O anlar ve turistlerin yaşadığı heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı. Yunuslar daha sonra gözden kayboldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:57 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sahile kadar gelen yunuslar turistlerle birlikte yüzdü - Son Dakika