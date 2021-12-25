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SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI - Son Dakika

SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI

25.12.2021 09:36

SAMSUN'un Yakakent ilçesinin sahil bandında inşa edilmeye başlanan Katı Atık Ayrıştırma ve Toplama Merkezi'ne karşı vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinin sahil bandında inşa edilmeye başlanan Katı Atık Ayrıştırma ve Toplama Merkezi'ne karşı vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

İlçeye bağlı Kozköy Mahallesi'nde bir süre önce yapımına başlanan ve Katı Atık Ayrıştırma ve Toplama Merkezi olduğu öğrenilen yapı, yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle tepki topladı. Mahalle sakinlerinin, tesisin başka bir yere yapılması için imza kampanyası başlatırken, konunun uzmanları ise bölgenin turistik bir merkez olduğunu dile getirerek deniz turizmine sekte vurulacağını öne sürdü.

'TURİZM KENTİ VİZYONUYLA UYUŞMUYOR'

TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu, tesisin şehircilik ve planlama ilkelerine ters düştüğü düşüncesinde olduğunu ifade ederek, "Tesisin yeri belediyenin hizmet alanı. Belediye bu bölgeyi turistik amaç yerine çok farklı bir şekilde değerlendirmeyi tercih etmiş. Baktığımızda mevzuat olarak aykırı olan bir durum yok, fakat planlama açısından yapılacak çalışmaların yere ve yöreye uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Denizin kullanılabildiği bir yer olarak buranın da bu amaçla değerlendirilmesi çok daha uygun olurdu. Yakakent Belediyesi kentin tanıtımında 'turizm kenti' ifadelerini kullanıyor. Bu yapılan çalışmanın belediyenin bu vizyonuyla uyuşmadığı ortada. Tesisin yapılması bu bölgenin turistik anlamını değersizleştireceği için yöneticilerin fikirlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Sorduğumuzda başka yerimiz yok cevabıyla karşılaşıyoruz. Aslında belediyecilik tam da burada başlıyor. Bu tür bir tesis için arsa üretilmesi gerekiyor. Özetle bu tesis şehircilik ve planlama ilkeleri bakımından yanlış olmuştur" diye konuştu.

'EN DEĞERLİ DOĞAL PLAJ ALANLARINDAN BİRİ'

Tesisin çevresel etkilerini değerlendiren Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Bilindiği gibi Samsun, kent merkezinden batıya doğru hemen hemen 40 kilometreden fazla kesintisiz plajları olan bir sahil kentiydi. Ancak zaman içerisinde yapılan yatırımlarla plajlarımızın avuç içi kadar kaldığını görüyoruz. İşte bu yatırımların bir benzerini de burada yaşıyoruz. Burası Samsun'un en değerli doğal plaj alanlarından biri. Şu anda kış mevsimi olması dolayısıyla bölgede insanları göremiyoruz. Ancak yaz aylarında deniz turizminin en canlı yerlerinden biri olarak biliyoruz. Şimdi böyle bir bölge için düşünebiliyor musunuz, her gün onlarca araç buraya 'ayrıştılmış çöp' bırakacak. O canlı yaz aylarında buraya çöp bırakılacağını düşünün. Mevsim geçişlerinde rüzgarın da etkisiyle atıkların etrafa saçılmaması mümkün değil. Ayrıca Kozköy'den Geyikkoşan'a kadar endemik bitki türlerinden olan kum zambaklarının da yaşam alanı. Bu anlamda da bu bitki türlerine zarar vereceği endişesi taşıyoruz. Sayın Yakakent Belediye Başkanından bir kez daha bu alanın turizm amacına uygun olarak dönüştürülmesini talep ediyoruz" dedi.

SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI
SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI
SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI

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Yakakent, Samsun, Turizm, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHİLE KATIK TOPLAMA TESİSİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI - Son Dakika
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