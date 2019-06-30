Son Dakika Haberleri: Sahile kurulan oyun parkları hem çocukları hem de ailelerini mutlu etti
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Sahile kurulan oyun parkları hem çocukları hem de ailelerini mutlu etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesinin, turizm sezonu yoğunluğunun yaşandığı sahillere kurduğu oyun parkları hem çocukları hem de aileleri mutlu etti.

Sahile kurulan oyun parkları hem çocukları hem de ailelerini mutlu etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesinin, turizm sezonu yoğunluğunun yaşandığı sahillere kurduğu oyun parkları hem çocukları hem de aileleri mutlu etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların istedikleri gibi eğlenebilmeleri için Kuşadası'nda sahilde kurduğu oyun alanı dolup taşıyor. Küçük çocuklar için kurulan oyun alanının çok yerinde olduğunu söyleyen anne-babalar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kuşadası Marina'nın yanındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajda kurulan oyun alanını özellikle sahile serinlemeye gelen ailelerin çocukları kullanıyor. Çocuklar hem sahilde hem de oyun alanında vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken aileler de çocuklarının güvenli bir şekilde oyun oynamalarının keyfini sürüyor.

Çocuğunun denizde oynamayı sevmediği için oyun alanını tercih ettiğini söyleyen Seden Demiralay, İzmir'den Kuşadası'na tatil için geldiklerini belirtip "Çocuk alanı çok güzel olmuş" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Torunlarıyla oyun alanında zaman geçiren Mustafa Özcan ise, "Oyuncaklar bu yıl yapılmış, çok güzel olmuş. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, özellikle de Topuklu Efe'ye" dedi.

Çocuklar da oyun alanında diledikleri gibi oyun oynayabildiklerini söyleyip oyun alanına her gün gelmek istediklerini söyledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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