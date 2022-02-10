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Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu - Son Dakika

Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu

10.02.2022 15:44
Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sahiline park edilen hafif ticari aracın yanında Mustafa Acar'ın (67) cesedi bulundu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sahiline park edilen hafif ticari aracın yanında Mustafa Acar'ın (67) cesedi bulundu.

Edremit ilçesi, Altınkum Mahallesi, Dalyan mevkisindeki dolmuş durağındaki şoförler, sahile park edilen hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi görünce, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cesedin emekli ve evli olduğu belirtilen Mustafa Acar'a ait olduğunu tespit etti.Savcının incelemesinin ardından Mustafa Acar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu
Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu
Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu
Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu
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Mustafa Acar, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahile park halindeki aracın yanında ceset bulundu - Son Dakika


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