Sahile serilen beyaz kumdaki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yüzde 55'i mermer tozu - Son Dakika

Sahile serilen beyaz kumdaki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yüzde 55'i mermer tozu

17.03.2021 13:32
Sahile serilen beyaz kumdaki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yüzde 55'i mermer tozu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başladı. Pina yarım adasında bir otelin sahile serdiği beyaz kumların yüzde 55'i mermer tozu çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise otele 270 bin lira ceza uyguladı.

Geçtiğimiz yıl Bodrum'u Maldivlere çevirmek isteyen bazı oteller sahillere beyaz kum sermeye başlamıştı. Otellerin serdiği beyaz kumlar mermer tozu çıkınca Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından şok baskınlar yapılarak kumlar kaldırılmış ve otellere para cezası uygulanmıştı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte sahillere tekrar beyaz kum sermek isteyen oteller denetlenmeye başlandı.

YÜZDE 55'İ MERMER TOZU ÇIKTI

Pina yarım adasından lüks bir otel sezon yaklaştığı için sahile beyaz kum sermeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine otele giden Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kumdan numune alarak analize gönderdi. Yaklaşık 10 günde analiz edilen beyaz kumun içerisindeki maddeler teker teker incelendi. Yapılan incelemeler sonrası ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu öğrenildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ve mermer tozunun çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçerek otele 270 bin lira para cezası uyguladı. Kumların sahilden kaldırılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.

KİM SATIYOR

Öte yandan mermer tozlu beyaz kumların kimler tarafından satıldığı, satılırken analiz raporlarından insan sağlığına zararı yok raporlarının olup olmadığı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar ise kumu satanların da incelemeye alınmasını istedi.

BODRUM'UN DOĞALLIĞINA AYKIRI

Yapılan çalışmaların Bodrum'un doğallığına aykırı olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, "Kuvars kumu denilen mermer tozu kullanılmaya çalışılmakta. Bunun kullanılması yasal olarak da mümkün değildir. Buna rağmen göze hitap eden, müşteriyi cezbeden bembeyaz kumsalları olan plajlar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu yapılan işin Bodrum'un doğallığına uymadığı, dolayısı ile bunu yapmamalarını ve bulundukları bölgelerdeki plajların Bodrum'un doğal ürünleri ile güzelleştirerek düzenlemelerini ve insan sağlığını ön planda tutmalarını rica ediyorum" dedi.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

Mermer tozlu ciğerlere hemen yapıştığı ve kanserojen madde içerdiği öğrenildi. Denizle temas ettiği anda ise betonlaşmaya yol açtığı deniz canlılarını ise yok ettiği ortaya çıktı.

(Eren Ayhan/İHA)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Para Cezası, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahile serilen beyaz kumdaki korkunç gerçek ortaya çıktı: Yüzde 55'i mermer tozu - Son Dakika


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