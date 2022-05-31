SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ

31.05.2022 10:48

MERSİN'in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Çevreciler, ağların arasında çıkan balıkları sahile atan tekne sahiplerine de tepki gösterdi. Koya gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları öldü. Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile atan tekne sahiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Bölge sakini Tufan Kutlu, "Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı. Besliyoruz, büyütüyoruz" dedi. Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, "Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın" diye konuştu.

'BİZE GELİRKEN YOLDA ÖLÜYOR'

Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise,"Balon balıkları Taşucu sahillerimizde hayvanlarımızı tehdit ediyor. Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yola ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz? dedi. (DHA)

SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ
SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAHİLDEKİ BALON BALIKLARINI YİYEN 11 KEDİ ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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