Son Dakika Haberleri: Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı
Son Dakika Güncel Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı - Son Dakika

Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan müren balığı ilgi odağı oldu.

Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan müren balığı ilgi odağı oldu.


Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler. Çene kısmından birazının kediler tarafından yendiği görülen balığın balıkçıların paraketesinden kurtulup sahile vurmuş olduğu düşünülüyor. Bir metreden uzun olan ve yaklaşık dokuz kilo ağırlığında olduğu görüldü.


Balığın cinsinin müren olduğu çevrede ki bir vatandaştan öğrenildi. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahile vuran müren balığı vatandaşları şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]