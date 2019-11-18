Son Dakika Haberleri: Sahile vuran Müren balığı vatandaşları şaşırttı
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Sahile vuran Müren balığı vatandaşları şaşırttı

6 saat önce

Sahile vuran Müren balığı vatandaşları şaşırttıMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan Müren balığı ilgi odağı oldu.

Sahile vuran Müren balığı vatandaşları şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler mevkiisi sahilinde kıyıya vuran ve boyu 1 metreden fazla olan Müren balığı ilgi odağı oldu.

Öğlen saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş balığı görünce hemen kameralarını ellerine alıp korkutucu balığın fotoğraf ve videolarını çekip ne olduğunu merak ettiler. Çene kısmından birazının kediler tarafından yendiği görülen balığın balıkçıların paraketesinden kurtulup sahile vurmuş olduğu düşünülüyor. Bir metreden uzun olan ve yaklaşık dokuz kilo ağırlığında olduğu görüldü.

Balığın cinsinin Müren olduğu çevrede ki bir vatandaştan öğrenildi. Balığı bulan vatandaş tekrar denize attı.

Sahile vuran Müren balığı vatandaşları şaşırttı

Marmaris, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
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