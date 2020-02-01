Sahile vuran varil korku yarattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahile vuran varil korku yarattı - Son Dakika

Sahile vuran varil korku yarattı

1 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran varil korku yarattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran varil korku yarattı. Güvenlik çemberine alınan bölgede AFAD ekiplerince inceleme yapılırken, varilde kimyasal bir madde olmadığı tespit edildi.

Gece saatlerinde, Karasu Sahil Caddesi'nde kıyıya vuran varili fark eden vatandaşlar, varili suyun içerisinden çıkartarak bir evin bahçesine aldıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, belediye ve AFAD ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Yapılan incelemelerde kimyasal bir bulguya rastlanılmazken, varil imha edilmek için Karasu Belediyesi ekiplerince götürüldü.

Sahile vuran varil korku yarattı

Karasu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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