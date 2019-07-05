Son Dakika Haberleri: Sahile vuran varilde inceleme başlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sahile vuran varilde inceleme başlatıldı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.

Sahile vuran varilde inceleme başlatıldı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca kadınlar plajında denize girmeye gelen vatandaşlar varil ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.
Varille ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:00 Kaynak: AA
akçakoca, sabah, düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da dava edilen horozun ilk duruşması görüldü: Ötüşü anormal seviyede gürültülü İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahile vuran varilde inceleme başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]