Sahile vuran varilde inceleme başlatıldı
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:00 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca kadınlar plajında denize girmeye gelen vatandaşlar varil ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.
Varille ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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