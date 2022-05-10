Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı - Son Dakika
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Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı

10.05.2022 14:36

Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahili vuran e çocuklar tarafından bulunan yavru yunus balığı, kayıkla Karadeniz'e bırakıldı.

Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahili vuran e çocuklar tarafından bulunan yavru yunus balığı, kayıkla Karadeniz'e bırakıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde dolaşan Derin Der ve Deren Der isimli iki çocuk, sahile vurmuş halde yavru yunus balığını gördü. Çocuklar, durumu çevrede bulunan balıkçılara anlattı. Çocukların uyarısı üzerine bölgeye gelen balıkçılar, karaya vuran yavru yunus balığını bulunduğu yerden kurtararak kayığa aldı. Kayıkla Karadeniz açıklarına giden balıkçı, yavru yunus balığını doğal yaşam alanına bıraktı.

Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı
Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı
Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı
Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı
Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı
Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı - Son Dakika


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