Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı - Son Dakika
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Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı

26.05.2022 13:25

Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı Antalya'nın serik ilçesinde yolunu şaşırıp insanların olduğu bölgeye yaklaşan ve zararsız olan karayılan, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.

Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı

ANTALYA - Antalya'nın serik ilçesinde yolunu şaşırıp insanların olduğu bölgeye yaklaşan ve zararsız olan karayılan, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.İnsanlara zarar vermeyen karayılan fareyle beslenip doğanın dengesini korumasıyla biliniyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolunu şaşırıp Serik Belediyesinin hizmete sunduğu Boğazkent halk plajına giren karayılan belediye çalışanları ile vatandaşlar tarafından yakalanıp tekrar doğal yaşamına bırakıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay Serik ilçesine bağlı Bogazkent mahallesinde meydana geldi. Serik belediyesine bağlı ekipler peyzaj çalışması yaparken çöp konteynerlerinin arkasında olduğu fark edilen karayılan için hemen harekete geçtiler. İnsanlara zarar vermeyen ve fareyle beslenen karayılan, bir vatandaşın da yardımıyla bulunduğu yerden poşete alınarak ait olduğu doğaya bırakıldı.

Karayılanın doğaya son derece faydalı olduğunu ve korunması gerektiğini söyleyen Mevlüt Yılmaz isimli vatandaş " Fare ile beslenip doğadaki dengenin korunmasına faydaları var. İnsanlara zarar vermez. Alıp ait olduğu yere bıraktım" dedi.

Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı
Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp konteynerinin arkasına saklanan karayılan yakalanarak doğaya salındı - Son Dakika


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