Son Dakika Haberleri: Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki
Son Dakika Güncel Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki

Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki

6 saat önce

Bursa'da orta okul öğrencileri yüzlerce kilo çöp toplayıp sahili pırıl pırıl yaptı.

Sahili temizleyen öğrenciler öyle şeyler buldu ki, System.String[]

Bursa'da orta okul öğrencileri yüzlerce kilo çöp toplayıp sahili pırıl pırıl yaptı.


Mudanya ilçesini tertemiz yapmak için kolları sıvayan minik öğrenciler, ellerine aldıkları poşetlerle sahildeki çöpleri temizlemeye başladı. Sahilde çöp toplayan öğrenciler atılan çöpleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bulunan çöplerin arasında bijon anahtarı bile bulan öğrenciler şaşırdı. Öğrenciler çöpleri tek tek toplayıp Mudanya sahilini baştan sona tertemiz yaptı. Minik öğrencilere AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti.


Sahili temizlemek için kolları sıvadıklarını ifade eden öğrenciler, "Bazı insanlar çok pis, güzelim sahillemizi kirletiyorlar. Biz de güzel sahillerimizi temizlemeye karar verdik. Öyle çöpler bulduk ki biz bile şaştık" dedi.


Milletvekili Zafer Işık, "Sahillerimiz temiz kalsın istedik, kolları sıvayıp temizliğe başladık. Sahiller çok güzel. Biz karadan, Bursa Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı da denizden temizlik yaparak Mudanya sahillerini temizledik" şeklinde konuştu. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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