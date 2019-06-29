Son Dakika Haberleri: Sahili yayalaştırma projesine UKOME engeli
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Sahili yayalaştırma projesine UKOME engeli

1 saat önce

Gemlik yeni sahilin akşam saatlerinde trafiğe kapanması yönündeki çalışma Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedildi.

Sahili yayalaştırma projesine UKOME engeli, System.String[]
Gemlik yeni sahilin akşam saatlerinde trafiğe kapanması yönündeki çalışma Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedildi.

Gemlik yeni sahilin sabah 05.00 ile 19.30 saatleri arasında trafiğe kapatılması projesi UKOME tarafından reddedildi. Trafiğe kapatılacağı duyurulan sahilin, çarşı deresinden engelsiz kafeye kadar olan bölgesinde geçtiğimiz gün inceleme yapılmıştı. UKOME iptal ile alakalı gerekçesinde park sorununa dikkat çekerken, Gemlik Belediyesi tarafından konu ile alakalı 'plaka tanıma sistemi' dahil pek çok alternatif sunulmuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Sabah, Gemlik, Güncel
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