Sahiller normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi - Son Dakika
Sahiller normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı İstanbul Anadolu yakasında haftasonu yoğunluğu yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı İstanbul Anadolu yakasında haftasonu yoğunluğu yaşandı. Bağdat Caddesi, Caddebostan, Salacak ve Üsküdar sahillerinde yağışlı havaya rağmen yoğunluk gözlendi.
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14.06.2020 14:49:01. #1.13#
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