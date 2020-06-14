Sahiller normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı İstanbul Anadolu yakasında haftasonu yoğunluğu yaşandı. Bağdat Caddesi, Caddebostan, Salacak ve Üsküdar sahillerinde yağışlı havaya rağmen yoğunluk gözlendi.