Sahiller yabancı turistlere kaldı - Son Dakika

Sahiller yabancı turistlere kaldı

10.10.2020 13:33
Sahiller yabancı turistlere kaldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahil beldeleri, yerli tatilcilerin yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla evlerine dönmesi üzerine yabancı turistlere kaldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahil beldeleri, yerli tatilcilerin yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla evlerine dönmesi üzerine yabancı turistlere kaldı.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülen sağanak ve kötü hava şartlarının aksine Marmaris'te, ekim ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla yerli tatilciler memleketlerine dönerken, plajlar ve otellerdeki havuz başları yabancı turistlere kaldı. Çoğunluğu İngiliz olmak üzere Rus, İrlandalı, Ukraynalı, İskoç ve Hollandalı turistler kentin tadını çıkarıyor. Kentte hava sıcaklığının 30, deniz suyunun 17 derece olduğu belirtildi. Çevre Mühendisi İngiliz Elizabeth Tara Beagle (28), "Dünyayı dolaştım ama Marmaris çok güzel ve farklı bir yer. Gündüz denize ve güneşin tadını çıkartıp su sporları yapıyorum. Ülkeme gittiğimde arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Sosyal medya hesaplarımdan Marmaris'in tüm güzelliklerini paylaştım" dedi. Beagle'nin arkadaşı İnşaat mühendisi İngiliz Taylor Estefan (29), "Marmaris çok güzel. Sonbaharda güneş ve denizin tadını çıkartıyoruz" dedi. Bir cam imalat fabrikanın genel müdürü İngiliz Gloria Addison Agnes (33), "İlk defa Marmaris'e kadın arkadaşımla beş günlüğüne tatile geldim. Her şeyi ile güzel bir şehir. Marmaris'ten bronzlaşarak döneceğim. Seneye fabrikamızdaki 17 arkadaşım ve aileleri ile birlikte gelmenin planını yapıyorum" dedi. İskoçya'dan ailesiyle birlikte gelen gurbetçi Mehmet Mete(39), "Yılda 4-5 defa Marmaris'e tatile geliyorum. Marmaris sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir turizm şehri. İskoçya'ya döndüğümde yabancı dostlarıma çektiğim Marmaris fotoğraflarını göstererek tavsiye ediyorum" dedi. Mehmet Mete'nin 13 yaşındaki oğlu Ege ise, "Marmaris çok güzel. Denize girip yüzüyorum" dedi.


Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı
Sahiller yabancı turistlere kaldı

Marmaris, Türkiye, havuz, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahiller yabancı turistlere kaldı - Son Dakika

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