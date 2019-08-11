Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum sahillerinde adım atacak yer bırakmadı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum sahillerinde adım atacak yer bırakmadı. Arife günündeki trafik yoğunluğu bitti, sahil yoğunluğu başladı.



5 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar Bodrum'a akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü azda olsa devam etti. Arife günü en çok trafiğin yaşandığı bölge yine Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye'nin birçok şehrinden gelen binlerce insan Kurban Bayramının 1'inci günü Bodrum sahillerini doldurdu. Kimi kurban kestikten sonra sahile indi, kimi ise sabah erken saatlerde denize girerek tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyon turistin geldiği ilçede adım atacak yer kalmadı.



Mio Bianco oteli Genel Müdürü Nihat Terzi ise 1,5 milyon turistin Bodrum'a geldiğini ifade ederek "Bayram tatili çok iyi gidiyor. Geçmiş yıllara nazaran bu bayram daha yoğun. Sadece bizim otel değil diğer otellerde doldu taştı. Bu doluluk Eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. 170 bin nüfusluk Bodrum'da şuna 1,5 milyon yerli ve yabancı turist var" dedi.



Farklı şehirlerden gelen tatilciler bayramın tadını çıkardıklarını söyleyerek "Yoğun olmasına rağmen tatil çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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