Son Dakika Haberleri: Sahillerde bayram tatili yoğunluğu - ZONGULDAK
Son Dakika Güncel Haber

Sahillerde bayram tatili yoğunluğu - ZONGULDAK

12 dakika önce

Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.
Kentte bayramın 3'üncü gününü Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçirenler, hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.
En yoğun günlerinden birini yaşayan Kapuz Plajı'na aileleriyle sabahın erken saatlerinde gelen tatilcilerden bazıları kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları ise serinlemek için sık sık denize girdi.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu kentte, nem oranının ise yüzde 80 olduğu bildirildi.
Sahillerde bayram tatili yoğunluğu - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:54 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis! 41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahillerde bayram tatili yoğunluğu - ZONGULDAK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]