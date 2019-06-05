Sahillerde bayram yoğunluğu - İSTANBUL
1 saat önce
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, aileleriyle Üsküdar, Eminönü ve Sarıyer'deki sahillere gitti.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: AA
'nı İstanbul
'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, aileleriyle Üsküdar
, Eminönü
ve Sarıyer
'deki sahillere gitti.
Üsküdar'da bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken, sıcak havadan bunalanlar da denize girerek serinledi.
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