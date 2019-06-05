Son Dakika Haberleri: Sahillerde bayram yoğunluğu - İSTANBUL
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Sahillerde bayram yoğunluğu - İSTANBUL

1 saat önce

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, aileleriyle Üsküdar, Eminönü ve Sarıyer'deki sahillere gitti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, aileleriyle Üsküdar, Eminönü ve Sarıyer'deki sahillere gitti.
Üsküdar'da bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken, sıcak havadan bunalanlar da denize girerek serinledi.
Sahillerde bayram yoğunluğu - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Sarıyer, Ramazan Bayramı, Üsküdar, İstanbul, Güncel
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