Son Dakika Haberleri: Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı
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Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı

1 saat önce

Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı Kuzey Ege'de beklenen bayram yoğunluğu oluşmadıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinin sahil bölgelerinde bayram nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı.

Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı
Kuzey Ege'de beklenen bayram yoğunluğu oluşmadı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinin sahil bölgelerinde bayram nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Sahiller rutin yaz günlerinden biraz daha kalabalık oluştu.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege'de her yıl görünen yoğunluk bu yıl beklenenin altında kaldı. Sahiller rutin yaz günlerinin yoğunluğunu biraz üzerine geçebildi. Yollarda ise bayram yoğunluğu tam olarak hissedilmedi. Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bir çok kişinin tatil için daha yakın yerleri tercih etmesi bölgede sakin günler yaşanmasına neden oluyor.
Kuzey Ege, Balıkesir, Edremit, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
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